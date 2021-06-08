جامعة نورة تحتفل بتخرج 20 ألف طالبة

تحتفل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعد غد "عن بعد" بتخرج الدفعتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من طالباتها الحاصلات على درجة الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم العام، للعاميين الأكاديميين 1441هـ و 1442هـ.، تحت رعاية معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبمشاركة كريمة من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

وبلغ العدد الإجمالي لخريجات الدفعتين (19821) طالبة، منهن (11,935) خريجة لعام 1441هـ، بواقع (4912) طالبة من الكليات الإنسانية, (4988) طالبة الكليات العلمية، (635) طالبة من الكليات الصحية، إضافة إلى (1124) طالبة من العمادات والمعاهد، (276) طالبة من الدراسات العليا, فيما وصل عدد الخريجات لعام 1442هـ (7886)، بواقع (3281) طالبة من الكليات الإنسانية، (2824) طالبة من الكليات العلمية، (317) طالبة من الكليات الصحية، (1193) طالبة من العمادات والمعاهد، (271) طالبة من الدراسات العليا.