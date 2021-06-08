جامعة نورة تحتفل بتخرج 20 ألف طالبة

وبلغ العدد الإجمالي لخريجات الدفعتين (19821) طالبة، منهن (11,935) خريجة لعام 1441هـ، بواقع (4912) طالبة من الكليات الإنسانية, (4988) طالبة الكليات العلمية، (635) طالبة من الكليات الصحية، إضافة إلى (1124) طالبة من العمادات والمعاهد، (276) طالبة من الدراسات العليا, فيما وصل عدد الخريجات لعام 1442هـ (7886)، بواقع (3281) طالبة من الكليات الإنسانية، (2824) طالبة من الكليات العلمية، (317) طالبة من الكليات الصحية، (1193) طالبة من العمادات والمعاهد، (271) طالبة من الدراسات العليا.
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