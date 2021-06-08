شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد شاحنة خالف قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مخالفة قائد شاحنة قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير على طريق (القصيم - الرياض) السريع، معرضًا حياة الآخرين للخطر، تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر.

وتابع: إجراءات الاستدلال الأولية أوضحت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".