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الرياض.. ضبط قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد شاحنة خالف قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مخالفة قائد شاحنة قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير على طريق (القصيم - الرياض) السريع، معرضًا حياة الآخرين للخطر، تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر.

وتابع: إجراءات الاستدلال الأولية أوضحت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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