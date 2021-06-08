شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رئيسة «الوحدة» بتشيلي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيسة حزب الوحدة الديمقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي جاكلين ريسبيرغ، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث عديد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.