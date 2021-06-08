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وزير الخارجية يبحث التعاون مع رئيسة حزب الوحدة الديمقراطية في تشيلي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

وزير الخارجية يبحث التعاون مع رئيسة حزب الوحدة الديمقراطية في تشيلي

بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيسة حزب الوحدة الديمقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي جاكلين ريسبيرغ، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة والوفد المرافق لها.

تعزيز العلاقات: 

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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