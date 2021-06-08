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شكرا لقرائتكم رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08
رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الإبل
على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الشيخ فهد بن حثلين عن رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6.
مسابقة الفحل وإنتاجه:
وقال ابن حثلين، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 إلى العدد 15 متنًا، بينها قعود، على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح على ألا يقل عن مفرود.
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