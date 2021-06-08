رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الإبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الشيخ فهد بن حثلين عن رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6.

مسابقة الفحل وإنتاجه:

وقال ابن حثلين، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 إلى العدد 15 متنًا، بينها قعود، على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح على ألا يقل عن مفرود.



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