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رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الإبل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الإبل

على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الشيخ فهد بن حثلين عن رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6.

مسابقة الفحل وإنتاجه: 

وقال ابن حثلين، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 إلى العدد 15 متنًا، بينها قعود، على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح على ألا يقل عن مفرود.

رفع عدد مسابقة الفحل وإنتاجه إلى 15 متنًا في مهرجان الإبل - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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