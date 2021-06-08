النيابة تحذر من تداول الأوراق المالية بناء على إفشاء المعلومات الداخلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية، تعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها.

عدالة وشفافية:

وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي تحقيقًا لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.

وعرفت النيابة المعلومات الداخلية، حيث أكدت أنها المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوفرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها.

محظورات:

وأشارت إلى أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة بحسب نص الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية.



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