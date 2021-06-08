شكرا لقرائتكم خبر مناقشات شورية لتحديات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى خلال اجتماعها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه التقرير المتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير وما تضمنه من إنجازات قامت بها ومعوقات وتحديات تواجه قيامها بالمهام المنوطة بها.

كما ناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأبرز ما جاء فيه من مؤشرات أداء وإنجاز ومعوقات، كما تناول الاجتماع استعراض وجهة نظر اللجنة وردها حيال ما جاء في ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك تمهيدا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها للعرض أمام المجلس في جلسات مقبلة.

من جهة ثانية، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى في اجتماع لها عقدته (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وتعنى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدريب وتأهيل شريحة كبيرة من أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل، حيث أخضعت اللجنة انطلاقا من أهمية دور المؤسسة التقرير لمناقشة مستفيضة نوه خلالها رئيس وأعضاء اللجنة بما تقوم به المؤسسة من جهود حثيثة في تنفيذ رؤيتها وتحقيق أهدافها وبلوغ رسالتها.