بحث دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الحد من الجريمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس أعمال الحلقة العلمية (دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الحد من الجريمة) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن برنامج عملها السنوي بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو الحالي.

ويشارك في أعمال الحلقة 424 متخصصا من منسوبي المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والهند، وماليزيا، إضافة إلى خبراء المنظمات الدولية في هذا المجال.

وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، أن الحلقة تنظم انطلاقا من الخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مجال الإعلام الأمني، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الجامعة لتعزيز مفهوم الإعلام الأمني وتأكيد أهمية الدور الذي يؤديه لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، إلى جانب تناول أبرز التجارب العربية والدولية حول دور تلك الوسائل في الحد من الجريمة ووأدها في مهدها.

من جانبه أكد مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، على أهمية هذه الحلقة التي تستعرض أهمية دور الإعلام الذي يعد شريكا فاعلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووقاية المجتمع من السلوكيات المنحرفة عن طريق نشر الوعي والتوعية وغرس القيم وتوجيه سلوك المجتمعات للمسارات الصحيحة، سعيا إلى أن تكون وسائل الإعلام حلقة وصل بين أفراد المجتمع وأجهزة الأمن.

وأضاف «إن انتشار وسائل التواصل الحديثة وشعبيتها في مختلف دول العالم واستعمالها من مختلف الفئات العمرية يعزز فرص أجهزة الأمن في التواصل بشكل استباقي ويسهم في نشر الإرشادات الوقائية.

من جهته ثمن مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة العميد الدكتور محمد العثمني للجامعة جهودها في مجالات الإعلام والدور المهم الذي تقوم به الجامعة لتحقيق الأمن إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الحلقة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجامعة، مؤكدا أن الحلقة العلمية ستنهض بالمستوى العلمي والمعرفي حول ما يستجد من القضايا في مجالها وستتيح المجال لمشاركة الخبرات والتجارب في مجال الإعلام الذي يؤدي دورا مهما في التصدي للجريمة والتخفيف من آثارها على المجتمعات.

أهداف الحلقة:

