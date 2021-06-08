ضبط 68 مخالفا يتاجرون بالحطب المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 68 مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 58 م3 من الحطب المحلي المعروض للبيع بمدينة الرياض.

وأوضح متحدث القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.