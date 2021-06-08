مجسمات طبية للتوعية بأضرار التدخين

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واشتملت الفعاليات على عدة أركان، منها ركن التوعية من خلال المجسمات الطبية وركن التوعية بالتدخين القسري، إضافة إلى الركن العلاجي مع الطبيب المختص.
وتهدف الفعاليات إلى التوعية بأضرار التدخين المباشر والتدخين القسري، وتقليل نسب المدخنين في المجتمع، ورفع الوعي الصحي لدى الفرد والأسرة.
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