مجسمات طبية للتوعية بأضرار التدخين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة الحدود الشمالية (معافى) أمس الأول فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ 2021 تحت شعار (الالتزام بالإقلاع‏)، وذلك في عرعر مول.

واشتملت الفعاليات على عدة أركان، منها ركن التوعية من خلال المجسمات ‏الطبية وركن التوعية بالتدخين القسري، إضافة إلى الركن العلاجي مع الطبيب المختص.

وتهدف الفعاليات إلى التوعية بأضرار التدخين المباشر والتدخين القسري، وتقليل نسب المدخنين في المجتمع، ورفع الوعي الصحي لدى الفرد والأسرة.