تعليم القصيم يتفوق بتحدي الروبوت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم مراكز متقدمة على مستوى المملكة في مسابقة التحدي التقني للروبوت FTC، وتأهلت للبطولات العالمية من خلال فريقين من البنين والبنات.

وشاركت الإدارة العامة ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي «بنين، بنات» في المسابقة التي أقيمت - عن بعد - بفريقين من مدارس بوابة المعالي العالمية، حيث حقق فريق MIS2021 «بنين» المركز الثاني في جائزة كولينز للابتكار، فيما حصل فريق Saudi Robot «بنات» على المركز الثاني في جائزة تحدي الصعاب.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح، التهنئة للفائزين والفائزات وفرق العمل في المدارس، مثمنا جهودهم في تحقيق هذا المنجز.

يذكر أن إدارتي النشاط الطلابي «بنين، بنات» عملت على تدريب وتأهيل الفرق المشاركة في مسابقة تحدي فيرست التقني في تصميم وبناء وبرمجة وتشغيل الروبوتات.