كيف يواكب طلاب الترجمة الانفتاح اللغوي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجه عدد من الدارسين ذوي الاهتمام الواسع باللغات الأجنبية إلى تخصص الترجمة، الذي يعنى بنقل النص من لغة إلى أخرى مع الحفاظ على الجوهر الرئيس للمعنى، فيما يشهد هذا المجال إقبالا واسعا ونموا متزايدا يحتم على المتقدمين الإلمام بالانفتاح اللغوي والازدهار المعرفي، كونه أحد أهم وسائل نقل المعلومات. رصدت «مكة» عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بتخصص الترجمة والمهارات المهمة التي تحتاجها لتقديم السيرة الذاتية. خيارات العمل: وظائف مرتبطة مباشرة بالترجمة:





مترجم شفوي



مترجم كتابي



معلم



كاتب



وظائف تستفيد من تخصص الترجمة:



مدون



مرشد سياحي



مدقق لغوي



ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا مهارات مهمة في السيرة الذاتية: تساعدك الترجمة على تطوير المهارات في:



الاستماع النشطة والسعي لتحسينها من خلال التدريب الذاتي



الاحتفاظ بالذاكرة الجيدة



تدوين الملاحظات أثناء مهمة الترجمة لضمان دقة المعلومات المقدمة



سرعة البديهة والتبديل العقلي واللفظي ما بين مضمون اللغة الأم إلى ما يقابله في اللغة المستهدفة



مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل:



القراءة



التنسيق



مهارات تركيز عالية



إدارة الوقت وتنظيمه



التفكير المنطقي والتحليلي



مهارات تنظيمية وتخطيطية



مهارات تواصل عالية



إيجاد التعامل مع الآخرين



سرعة البديهة، والفهم والاستيعاب بسرعة



القدرة على التعبير الكتابي، والشفوي، والتحرير



الانتباه إلى أدق التفاصيل وإعطاء المعلومات حقها



قابلية القراءة عن أي موضوع جديد وحب التعلم وتوسيع المدارك العلمية والثقافية



ملاحظة: المهارات أعلاه ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة ملاحظة: المهارات أعلاه ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة الإيجابيات:



الدخل الجيد



مرونة ساعات العمل



إمكانية العمل في مجال كتابة المحتوى والعمل من المنزل



الاستفادة من التخصص في الحياة الاجتماعية



الحصول على خبرة شاملة والمعرفة والإلمام بكثير من المواضيع نتيجة للتعرض لجميع أنواع النصوص



إمكانية التحكم بأسلوب التسعير في حال كان العمل حرا، حيث يمكن للمترجم طلب سعر معين على الحرف أو الكلمة أو الصفحة



العيوب:



عدم ثبوت الوظيفة



الحاجة إلى كثير من القراءة والكتابة طوال الوقت



تردد المترجم وخوفه في حال عدم القدرة على إيصال المعنى صحيحا



ضغط الوقت، حيث من الممكن أن يطلب من المترجم ترجمة كتاب كامل في وقت ضيق



الاضطرار إلى ترجمة نصوص لا يحبها المترجم وليس مهتما بها، مما يؤدي إلى شعوره بالملل منه



العمل طويلا أمام شاشة الحاسوب، والتركيز كثيرا عند قراءة الكتب وكتابة الأفكار، مما يؤدي إلى آلام في الظهر والعينين



مجالات العمل



مكاتب وشركات الترجمة



دور النشر



المؤسسات والمنظمات الدولية



المعاهد



المدارس



المستشفيات



المحاكم



مراكز المؤتمرات



شركات الترجمة الفورية



ملاحظة: المجالات أعلاه ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد ملاحظة: المجالات أعلاه ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد المعايير

المهارات والواجبات المذكورة هي بعض ما في المجال وليس جميعها

المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف ومواقع جامعات

جرى الرجوع إلى 6 مصادر لتنوع المحتوى

جميع المعلومات مأخوذة من نفس المصادر لضمان الوحدة

استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في السعودية

أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع



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