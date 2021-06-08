شكرا لقرائتكم خبر رصد ومعالجة 6393 تشوها بصريا في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مشروع معالجة مظاهر التشوه البصري رصدت وعالجت الإدارة العامة للصيانة والتشغيل، ممثلة في القسم الميداني بأمانة محافظة جدة، 6393 مخالفة تتعلق بالتشوه البصري خلال المدة من 1 حتى 4 يونيو الحالي، والتي شملت الأحياء والشوارع الرئيسة بالمحافظة.

وتضمنت الإحصائية معالجة 221 مخالفة تتعلق بالباعة الجائلين، و2424 من مخالفات اللوحات، إضافة إلى 3824 م من الملصقات الدعائية، وإزالة 100 من المظلات المخالفة، و36 م3 من مخلفات الردم، فيما بلغت مخالفات الكتابات المشوهة تسع مخالفات.

ويهدف المشروع إلى مسح أحياء وشوارع المدينة وجمع البيانات وتحليلها وتوظيفها لرفع مستوى المشهد الحضري ودعم إدارة التحكم بجميع عناصرها، إلى جانب وضع استراتيجيات التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى المشهد الحضري.

إلى ذلك نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 4168 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 31 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 118 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق «توكلنا»، داعية الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز خدمة 940.

معالجة مظاهر التشوه البصري بجدة:

