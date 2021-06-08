جولات رقابية على المستشفيات والصيدليات ومراكز اللقاحات بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت صحة الشرقية 7109 زيارات رقابية ميدانية والكترونية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ، وذلك في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات.

وأوضحت الصحة أن الفرق الميدانية باشرت زيارات للمستشفيات، والصيدليات، والمجمعات الطبية، و مراكز اللقاحات، لافتة إلى أن المهام تركزت على تقييم الفرز البصري والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقييم الصيدليات وضبط المخالفين للإجراءات. وأكدت استمرار القيام بالجولات الرقابية.

من جانبها نفذت أمانة المنطقة أمس الأول 1508 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 12 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 88 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا».

وتلقى مركز البلاغات بالأمانة «940» 21 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق «توكلنا» ومبادرة «ممتثل»، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات «940».

جولات الرقابة الصحية شملت:

