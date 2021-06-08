شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية على المستشفيات والصيدليات ومراكز اللقاحات بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الصحة أن الفرق الميدانية باشرت زيارات للمستشفيات، والصيدليات، والمجمعات الطبية، و مراكز اللقاحات، لافتة إلى أن المهام تركزت على تقييم الفرز البصري والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقييم الصيدليات وضبط المخالفين للإجراءات. وأكدت استمرار القيام بالجولات الرقابية.
من جانبها نفذت أمانة المنطقة أمس الأول 1508 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 12 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 88 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا».
وتلقى مركز البلاغات بالأمانة «940» 21 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق «توكلنا» ومبادرة «ممتثل»، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات «940».
جولات الرقابة الصحية شملت:
- 1151 زيارة للمستشفيات
- 2601 زيارة للصيدليات
- 2581 زيارة رقابية للمجمعات الطبية
- 63 زيارة رقابية لمراكز اللقاحات
- 713 حالة تفتيش الكتروني للمنشآت الصحية
كانت هذه تفاصيل خبر جولات رقابية على المستشفيات والصيدليات ومراكز اللقاحات بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.