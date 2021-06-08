إغلاق مختبر خاص تلاعب بنتائج فحوصات كورونا

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وأوضحت الصحة أنها رصدت عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية، حيث جرى ضبطها وتحريزها ومن ثم تتبع مسارها الافتراضي، ومن خلال ذلك التتبع رصد عدد من المخالفات على المختبر المشار إليه بمدينة الرياض، ومنها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات والتي لم تصل إلى المختبر، وعدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظيا، لحين البت في قضيته نهائيا من قبل اللجان المختصة.
وبينت أن المختبر يواجه عقوبات نظامية تتمثل في غرامات مالية، وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافة إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.
وتهيب الصحة بجميع المؤسسات الصحية، وخاصة المختبرات الطبية خلال الجائحة بالالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية، موضحة أنها ستتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمعالجة والحزم في تطبيق العقوبات في أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي.
أبرز المخالفات المضبوطة
- تقارير بنتائج سلبية لعينات ضبطت ولم تصل إلى المختبر
- قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى
- تعاقد المختبر مع عدد كبير من المؤسسات الطبية
- استقباله لعدد عينات يومي يفوق طاقته الاستيعابية
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