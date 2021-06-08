شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مختبر خاص تلاعب بنتائج فحوصات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، أمس الأول، أحد المختبرات الطبية الخاصة، والمعتمدة لإجراء فحوصات كورونا للراغبين في السفر خارج المملكة.

وأوضحت الصحة أنها رصدت عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية، حيث جرى ضبطها وتحريزها ومن ثم تتبع مسارها الافتراضي، ومن خلال ذلك التتبع رصد عدد من المخالفات على المختبر المشار إليه بمدينة الرياض، ومنها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات والتي لم تصل إلى المختبر، وعدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظيا، لحين البت في قضيته نهائيا من قبل اللجان المختصة.

وبينت أن المختبر يواجه عقوبات نظامية تتمثل في غرامات مالية، وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافة إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

وتهيب الصحة بجميع المؤسسات الصحية، وخاصة المختبرات الطبية خلال الجائحة بالالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية، موضحة أنها ستتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمعالجة والحزم في تطبيق العقوبات في أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي.

أبرز المخالفات المضبوطة

