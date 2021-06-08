شكرا لقرائتكم خبر فعاليات لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع اليوم العالمي للربو لعام 2021، نفذت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية فعاليات توعوية تحت شعار «تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو الشعبي»، شارك فيها إدارات الرعاية الصيدلية بالمناطق والمحافظات. وأعدت الصحة دليلا إرشاديا على موقعها الالكتروني يتضمن المعلومات المهمة التي يحتاجها الممارس الصحي للتعامل مع المرضى، وتشمل إرشادات عامة عن كيفية إجراء اختبار التحكم بالربو للبالغين والأطفال. يذكر أن دول العالم تجتمع في هذه المناسبة التي تقام سنويا خلال مايو من كل عام، بهدف زيادة الوعي العام بمرض الربو الشعبي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة التي قد تحول دون أن يتمتع مريض الربو بالفوائد المثلى لأحدث التطورات العلاجية لهذا المرض.

كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.