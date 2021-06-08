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الصحة تحث على التقيد بالتدابير خلال التجمعات العائلية والمناسبات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة، للحد من انتشار فيروس وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

‏وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1261 حالة مؤكدة وتعافي 922 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9698 حالة منها 1580 حالة حرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إصابة جديدة

حالة شفاء

1261

922

حالة نشطة

حالة حرجة

9698

1580

حالة وفاة

إجمالي عدد الإصابات

17

459,968

إجمالي حالات التعافي

إجمالي عدد الوفيات

442,782

7488

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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