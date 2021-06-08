الصحة تحث على التقيد بالتدابير خلال التجمعات العائلية والمناسبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة، للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. ‏وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1261 حالة مؤكدة وتعافي 922 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9698 حالة منها 1580 حالة حرجة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إصابة جديدة حالة شفاء 1261 922 حالة نشطة حالة حرجة 9698 1580 حالة وفاة إجمالي عدد الإصابات 17 459,968 إجمالي حالات التعافي إجمالي عدد الوفيات 442,782 7488

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