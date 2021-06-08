إتلاف دجاج وخضراوات وفواكه في غزة مكة

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إلى ذلك واصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمال تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة، وذلك ضمن خطط معدة مسبقا ومنظومة متكاملة وضعتها لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للزوار.
الأعمال تضمنت:
- صيانة وري المزروعات في الملاعب والساحات الخضراء بمخططات الشرائع
- تشكيل الأنسجة بطريق الأمير ماجد وميدان الخنساء
- قص 800 متر مربع نجيل طبيعي في حي إسكان الملك فهد الجديد
- تقليم 30 شجرة وسياجا في شارع مسجد بلال بن رباح يقدر بـ 150 مترا طوليا
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