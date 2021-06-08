شكرا لقرائتكم خبر إتلاف دجاج وخضراوات وفواكه في غزة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت الفرق الرقابية خلال جولات نفذتها وكالة البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية بالعاصمة المقدسة على عدد من المطاعم والمنشآت التجارية ضمن النطاق الإشرافي 13 حبة دجاج، و 9 كجم خضراوات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى إغلاق منشأة لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتدن في مستوى النظافة. إلى ذلك واصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمال تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة، وذلك ضمن خطط معدة مسبقا ومنظومة متكاملة وضعتها لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للزوار. الأعمال تضمنت:





صيانة وري المزروعات في الملاعب والساحات الخضراء بمخططات الشرائع



تشكيل الأنسجة بطريق الأمير ماجد وميدان الخنساء



قص 800 متر مربع نجيل طبيعي في حي إسكان الملك فهد الجديد



تقليم 30 شجرة وسياجا في شارع مسجد بلال بن رباح يقدر بـ 150 مترا طوليا



كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف دجاج وخضراوات وفواكه في غزة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.