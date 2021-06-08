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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، بأن اشتباكا مسلحاً وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية عند الحدود الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.
وأوضحت أن الاشتباك حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، وأن المسافة بين الدوريات كانت قريبة جداً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
وأشارت "معاريف" إلى إجراء تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني العاملين في المنطقة، لضمان عدم تكرار حادثة من هذا النوع قد تسبب في مشكلات بين الجانبين.
اشتباك مسلح بين دوريتين أردنية وإسرائيلية يؤدي إلى إصابة عنصر للأخيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-08
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، بأن اشتباكا مسلحاً وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية عند الحدود الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.
وأوضحت أن الاشتباك حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، وأن المسافة بين الدوريات كانت قريبة جداً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
وأشارت "معاريف" إلى إجراء تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني العاملين في المنطقة، لضمان عدم تكرار حادثة من هذا النوع قد تسبب في مشكلات بين الجانبين.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:59 PM
حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، بأن اشتباكا مسلحاً وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية عند الحدود الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.
وأوضحت أن الاشتباك حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، وأن المسافة بين الدوريات كانت قريبة جداً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
وأشارت "معاريف" إلى إجراء تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني العاملين في المنطقة، لضمان عدم تكرار حادثة من هذا النوع قد تسبب في مشكلات بين الجانبين.
، اشتباك مسلح بين دوريتين أردنية وإسرائيلية يؤدي إلى إصابة عنصر للأخيرة ،
المصدر : الخليج 365
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