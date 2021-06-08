- 1/3
- 2/3
- 3/3
تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، بإبقاء سريان مئات العقوبات على إيران؛ للتصدي لأنشطتها الخبيثة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق حول التزامها بالاتفاق النووي.
وقال "بلينكن" أمام لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نحن منخرطون بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، ولا نعرف حتى الآن إذا كانت تريد العودة للاتفاق النووي أم لا، وإذا حدث فإننا ملتزمون برفع العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق".
وأضاف: "هناك مئات العقوبات بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ستبقى ما لم تغير إيران سلوكها"، وفقاً لـ"رويترز".
أمريكا تتعهد بإبقاء مئات العقوبات على إيران حتى إذا التزمت بالاتفاق النوويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-08
تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، بإبقاء سريان مئات العقوبات على إيران؛ للتصدي لأنشطتها الخبيثة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق حول التزامها بالاتفاق النووي.
وقال "بلينكن" أمام لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نحن منخرطون بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، ولا نعرف حتى الآن إذا كانت تريد العودة للاتفاق النووي أم لا، وإذا حدث فإننا ملتزمون برفع العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق".
وأضاف: "هناك مئات العقوبات بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ستبقى ما لم تغير إيران سلوكها"، وفقاً لـ"رويترز".
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:24 PM
"بلينكن" برر استمرارها بالتصدي لأنشطة طهران الخبيثة
تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، بإبقاء سريان مئات العقوبات على إيران؛ للتصدي لأنشطتها الخبيثة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق حول التزامها بالاتفاق النووي.
وقال "بلينكن" أمام لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نحن منخرطون بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، ولا نعرف حتى الآن إذا كانت تريد العودة للاتفاق النووي أم لا، وإذا حدث فإننا ملتزمون برفع العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق".
وأضاف: "هناك مئات العقوبات بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ستبقى ما لم تغير إيران سلوكها"، وفقاً لـ"رويترز".
، أمريكا تتعهد بإبقاء مئات العقوبات على إيران حتى إذا التزمت بالاتفاق النووي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تتعهد بإبقاء مئات العقوبات على إيران حتى إذا التزمت بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.