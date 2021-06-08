محمد بن مسعود - الدمام - استعرض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين وسُبل تطويرها استقبل وزير الدولة في جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالحكيم أشكر وفدًا من وزارة الخارجية برئاسة المستشار بالوزارة عبدالسلام العنزي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين، وسبل تطويرها. كما بحث الوفد الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح سفارة السعودية في العاصمة مقديشو. 08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 08:50 PM استعرض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين وسُبل تطويرها وفد "الخارجية" يصل العاصمة الصومالية لإعادة افتتاح سفارة السعودية وفد "الخارجية" يصل العاصمة الصومالية لإعادة افتتاح سفارة السعودية استقبل وزير الدولة في جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالحكيم أشكر وفدًا من وزارة الخارجية برئاسة المستشار بالوزارة عبدالسلام العنزي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين، وسبل تطويرها. كما بحث الوفد الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح سفارة السعودية في العاصمة مقديشو. الكلمات المفتاحية ، وفد "الخارجية" يصل العاصمة الصومالية لإعادة افتتاح سفارة السعودية ،

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