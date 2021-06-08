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وفد "الخارجية" يصل العاصمة الصومالية لإعادة افتتاح سفارة السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - استعرض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين وسُبل تطويرها

استقبل وزير الدولة في جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالحكيم أشكر وفدًا من وزارة الخارجية برئاسة المستشار بالوزارة عبدالسلام العنزي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين، وسبل تطويرها.

كما بحث الوفد الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح سفارة في العاصمة مقديشو.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 08:50 PM

استعرض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين وسُبل تطويرها

وفد "الخارجية" يصل العاصمة الصومالية لإعادة افتتاح سفارة السعودية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل وزير الدولة في جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالحكيم أشكر وفدًا من وزارة الخارجية برئاسة المستشار بالوزارة عبدالسلام العنزي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين، وسبل تطويرها.

كما بحث الوفد الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح سفارة السعودية في العاصمة مقديشو.

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المصدر : الخليج 365

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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