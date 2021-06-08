، أمانة الشرقية تنفّذ حملة لإعادة تدوير النفايات باستخدام فن الديكوباج بالدمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع مركز الأميرة جواهر بهدف رفع الوعي في اليوم العالمي للبيئة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ومركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، حملة تنظيف وعرض منتجات من إعادة التدوير باستخدام فن الديكوباج بالشراكة مع برنامج مجتمع مبادر التابع لأمانة الشرقية، وبحضور مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة نجد الدوسري، بهدف رفع الوعي بأهمية حماية البيئة، والحفاظ على تنوعها لدى العاملات بالمركز والمتدربات، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الحملة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الأمانة ومركز الأميرة جواهر، مشيرًا إلى أن الأمانة تشجع مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تحفظ الكيان البيئي في المنطقة، وتعزز هذا الجانب من خلال المبادرات المجتمعية والعمل المشترك مع جميع الجهات والقطاعات الحكومية والتطوعية؛ ما يدعم برنامج جودة الحياة.

من جهتها قالت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا: إن الحملة جاءت بتوجيهات من الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، كما تأتي في إطار حرص المركز على رفع الوعي البيئي للمجتمع وإيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية تماشيًا مع استراتيجية ورؤية المملكة 2030، لافتة إلى أهمية ومكانة التثقيف والتوعية البيئية لدى المجتمع والالتزام بحماية البيئة والأساليب السليمة لتنميتها من خلال دورات فن الديكوباج وإعادة التدوير والبرامج التعريفية لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأفراد.