شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: غيوم وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لطقس غد الأربعاء، غيومًا وسحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق بالمملكة.

وأشار التقرير، إلى أن تكون سماء غد الأربعاء، غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تتأثر برياح نشطة تتسبب في إثارة الاتربة والغبار؛ ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وشهد الخليج العربي رياحا سطحية شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر غلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.