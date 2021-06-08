شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أصل تسمية حي الناصرية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد حي الناصرية من أقدم أحياء الرياض وأشهرها حيث يتواجد قصر تاني ملوك المملكة "الملك سعود" –يرحمه الله-.

وتبدأ قصة حي الناصرية في البداية بكونه مزرعة كان يملكها الشيخ على بن حسن الناصر وسميت بـ "الناصرية" تيمنًا به، ثم اشتراها منه الملك سعود.

وتحولت هذه المزارع إلى واحدة من أرقى أحياء العاصمة خاصة بعد تشييد قصر الناصرية، وما زال هذه الحي مميز بملامحه والقصورة المشيدة لتخبر المارين به عن ماهية هذا الحي العتيق.