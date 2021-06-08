شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. جمعية الرفق بالحيوان: "الكلاب الضالة" مسؤولية وزارة البلدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، سعيد الجزار، إن شكاوى المواطنين المتعلقة بالكلاب الضالة تعد من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليست الجمعية.

وأضاف أن الجمعية ليس لديها النظام الذي ستُفعله للتعامل مع مثل هذه الشكاوى، لافتا إلى أن من يتحمل مسؤولية ذلك الجهة الحكومية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه مع قناة "الإخبارية".

وطالب بعمل مجتمعي متكامل لحل المشكلة الكلاب الضالة، مؤكدًا أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ليست معنية بالحيوانات داخل المدن.