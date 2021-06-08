شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الحقيل : هدفنا أنسنة المدن وشعارنا في رحلة التحول الوطني "الإنسان أولًا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن رحلة التحول جاءت لتكون المملكة قادة التغيير في العالم.

وأضاف أن منصة "بلدي" تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر تفعيل دور المستفيد كشريك فاعل في تحقيق أهداف رحلة التحول.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت أكثر من 6 آلاف استثمار، مضيفا أن المنصة ساهمت في تقريب المستثمرين من خلال تقديم العديد من الخدمات إليهم بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن بوابة الاستثمار البلدي "فرص" تبني جسورًا أكثر فاعلية للتواصل مع المستثمرين، والتي تأتي انطلاقًا من مفهوم الشفافية في رحلة التحول.

وأكد أن الوزرة تستهدف من أنسنة المدن أن تجعلها صديقة للبيئة، والارتقاء بجودة الخدمات ومعالجة التشوه البصري، حتى يكون شعارهم في رحلة التحول الوطني "الإنسان أولًا".