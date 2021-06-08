اخبار السعوديه

الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية:"إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس  بين صفوف المصلين".

وتابعت:"وصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 122 يوماً 1520 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله".

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا