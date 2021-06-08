شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية:"إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين".

وتابعت:"وصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 122 يوماً 1520 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله".