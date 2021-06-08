شكرا لمتابعة خبر عن جراحة ناجحة في الرأس تنقذ مريض من شلل طرفي بمستشفى محايل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أسهم - بفضل الله - تدخل فريق طبي بوحدة جراحة المخ والأعصاب في مستشفى محايل العام بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد عطية في إنقاذ مريض تعرض لإصابة بالرأس عالية الخطورة، حيث أظهرت الفحوصات والأشعة وجود كسر منخسف بعظام الجمجمة مع نزيف حاد بالمخ نتج عنه ارتجاج بالمخ وشلل بالطرف السفلي الأيسر حيث تمكن الفريق الجراحي من رفع الكسر المنخسف وتفريغ النزيف والسيطرة على حدة نزيف الوريد أثناء الجراحة.

وقد تكللت الجراحة بالنجاح وعادت وظائف الطرف السفلي واستقرت الحالة وفق الخطة العلاجية وغادر المريض وهو بصحة جيدة- ولله الحمد - .