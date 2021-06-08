إعادة افتتاح 11 مسجدًا بثلاث مناطق بعد التعقيم من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق.

جاء ذلك بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 122 يومًا 1520 مسجدًا.

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن عدد المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها بلغ ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة نجران.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة جاءت لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.