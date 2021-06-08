المرور السعودي يعلن خطوات إزالة المخالفة الموقعة بالخطأ

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المررو السعودي الإجراءات المطلوبة لإزالة المخالفة الموقعة بالخطأ، في حالة استمرار توقيعها بمكان خارج نطاق وجود السيارة، أو اكتشاف أنها مسجلة على مركبة أخرى.

وقال: إن المستفيد في هاتين الحالتين يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب المرور السعودي بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: تم قيد مخالفة سرعة على رقم لوحة سيارتي بالخطأ بتاريخ 14/4/2021، وتم رفع اعتراض بتاريخ 20/4/2021 وحتى تاريخه لم يتم إنزال المخالفه او الرد

وتابع مقدم الشكوى، تم استمرار حالة المخالفة قائمة علمًاَ بأني تم دخولي على تفاصيل المخالفة عن طريق ابشر بأني لم اذهب لموقع المخالفه وصورة السيارة واللوحة لا أملكها.