بالأسماء.. أمير جازان يصدر قرارات تكليف بديوان الإمارة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم الثلاثاء قرارًا إداريًا يقضي بتكليف عدد من الموظفين بديوان الإمارة .

وتضمن التكليفات ما يلي: تكليف الموظف حسين بن علي حوباني بالعمل مستشارًا بمكتب وكيل الإمارة، وتكليف الموظف جعفر بن عبدالرحمن ناشب بالعمل مديرًا عامًا للحقوق العامه وتكليف الموظف سمير بن حسين آل سالم بالعمل مديرًا عامًا للحقوق الخاصة، وتكليف الموظف عبدالله بن محمد الزائري بالعمل مديرًا لإدارة الحقوق العامة.

وتأتي هذه التكليفات في إطار اهتمام وحرص أمير منطقة جازان و نائبه وسعيهما الدائم للرفع بمستوى اداء العمل بديوان الامارة لما فيه الصالح العام .

وأعرب المكلفين من جانبهم عن اعتزازهم، بثقة أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن والمواطن وفقا لتوجيهات ولاة الامر -حفظهم الله.