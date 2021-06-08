5 مدن «الأكثر تعافيًا» من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 199حالة شفاء، من إجمالي 922 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 169 حالة تعاف في جدة، و56 في مكة المكرمة، و32 في حائل، و27 في الدمام، و19 في الهفوف، و16 في كل من: تبوك والنعيرية، و15 في عرعر، و14 في بللسمر، و13 في كل من: جازان ونجران، و12 في كل من: طريف والظهران والمجاردة.

وتم تسجيل 11 حالة تعاف في كل من: المدينة المنورة وينبع، و10 في أضم، و9 في كل من: أبها وأبو عريش، و8 في كل من: المجمعة والدلم ومليجة والخفجي، و7 في كل من: بريدة وخميس مشيط والخبر وأملج، و6 في كل من: الجبيل والبدع ورياض الخبراء والخرج ووادي الدواسر والمبرز، و5 في كل من: أبوراكة والطائف والدوادمي وعيون الجواء ورفحا والمذنب والمظيلف والحرث.

وتسجيل 4 حالات في كل من: الزلفي وبقيق وشرورة وصبيا والدرعية وفيفا، و3 في كل من: الأسياح وسميراء وبيشة وعنيزة والغزاله وبيش والقنفذة وضمد، و2 في كل من: موقق والحرجة وفرسان وحوطة سدير والعارضة والدرب وسكاكا والقطيف والحائط وضرما وحريملاء وخيبر وصامطة وبلجرشي والقويعية وقرية العليا وساجر وترج.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: خليص وخباش وبدر الجنوب ورفائع الجمش وثول والدائر وعريعرة وحبونا والخرمة والمخواة والبجادية وقصيباء والسعيرة ومهد الذهب وحوطة بني تميم وأحد المسارحة وتثليث وتربة وحقل وليلى والمزاحمية ورماح وشقراء وتمير والعيص والفرشة والجفر.

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