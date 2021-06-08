من يتحمل «الحجر المؤسسي»؟ سؤال يثير الجدل بين مكاتب الاستقدام والكفيل

أبدى عدد من الراغبين في استقدام عمالة منزلية استياءهم من قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي ينص على تحمل الكفيل رسوم الحجر المنزلي للعاملة على حد تعبير مسؤولي بعض مكاتب الاستقدام.

وأوضحت منصة «مساند» عبر حسابها في تويتر:«يتحمل صاحب العمل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة القادمة للمملكة».

بدورها تواصلت «دوت الخليج» مع بعض مكاتب الاستقدام، حيث أكدوا على أن المتعاملين معهم لا يزالون يجهلون أن قرار التكفل بقيمة الحجر حال وصول الخادمة على الكفيل صادر من منصة «مساند» المعنية بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وحفظ الحقوق بين جميع الأطراف بتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، ولفتوا إلى أن أسعار الفنادق التي تتعامل معها تلك المكاتب تكون وفقاً لقائمة معتمدة ومحددة من وزارة الصحة وخطوط الطيران بين (2000 - 4200).

من جانبها، أوضحت مكاتب الاستقدام أن أكثر الجنسيات طلباً كانت من الفلبين وأوغندا، موضحين أن الأولى تواجه إجراءات احترازية صارمة دعت إلى ارتفاع الطلب على الجنسية الأوغندية. وتتراوح أسعار استقدام العمالة من الجنسية الفلبينية بين (23.000 - 18.500) والراتب الشهري ثابت ومحدد من وزارة العمل بـ (1500)، فيما تتراوح أسعار استقدام العمالة الأوغندية بين (9.975ـ11.500) براتب ثابت يقدر بـ(900).