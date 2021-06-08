إعفاء مدير صحة القريات ومدير مستشفى القريات من منصبيهما

بناء على التنسيق المستمر بين إمارة منطقة الجوف ووزارة الصحة والاهتمام الكبير الذي توليه إمارة المنطقة للخدمات الصحية وجهود اللجان التنسيقية بين الإمارة والوزارة وما خلصت إليه هذه اللجان من توصيات، فقد أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارا بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام من منصِبَيهما، وذلك بالتنسيق المباشر مع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وذلك نظرا لما تمَّ ملاحظتـه من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القـريـات، إضافة إلى رصد العـديد من الشكاوى في تقـديم الخدمـات الصحية والعلاجية للمستفيدين.
وجاء هذا التنسيق حرصاً من سمو أمير المنطقة على رفع مستوى الخدمات عامة والصحية خاصة في منطقة الجوف وتقديم ما يطمح له المواطنين.
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