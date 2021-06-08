فيصل بن خالد يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، حفل تخريج الدفعة 14 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية، البالغ عددهم «3386» خريجا وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.

وقال في كلمته بهذه المناسبة: كوادرنا السعودية ثروتنا الحقيقية، بالعلم تُصنَع وبقيمنا الأخلاقية تُدفع، لتُنافس وتنتج في المكتب والميدان والمعملِ والمصنع، لتضاهي بلادنا دول العالم أجمع، لافتاً سموه الانتباه إلى أن قيادتنا الحكيمة على العِلم بسخاء تُنفق، ولهذه المناسبات المُبهجة تتطلع، وبتخرجكم نحن وأهاليكم عيوننا من الأفراح تدمع، فهلموا للعمل بهمة عالية بقيم ومفاهيم أخلاقية نبيلة وسامية، وواصلوا التعلُم والتدريب، لمواجهة متغيرات السوق والظروف العاتية، وكلنا ثقة بعقولكم وسواعدكم المبدعة البانية. وبعد أن أخذ سموه مكانه عزف السلام الملكي، ثم بدأت مسيرة أوائل الخريجين والخريجات، في كليات الجامعة المختلفة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الطالب علي العنزي والطالب سعود الشيلخي والطالبة نور الشمري، أعربوا من خلالها عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على رعايته حفل تخرجهم ومشاركتهم فرحتهم، وما يجده أبناء المنطقة من دعم وتحفيز دائم ومستمر، مثمنين الدور الكبير لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على ما اكتسبوه من مهارات وتسلّح بالعلم والمعرفة.

بعد ذلك ألقى رئيس جامعة الحدود الشمالية، الدكتور محمد بن يحيى الشهري، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لسموه على رعايته الحفل، ومشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحتهم، في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية. إثر ذلك أدى خريجو كلية الطب أداء قسم المهنة، تلاه عميد الكلية الدكتور ماجد بن قريان الرويلي، ثم أعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور مهند بن سالم المطيري، أعداد الخريجين وأسماء المتفوقين، والأوائل على الكليات وتكريمهم.

وفي ختام الحفل تسلَّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية مع سموه.