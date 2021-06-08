السعودية | المملكة وراوندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات

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انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تطوير العلاقات الخارجية للمملكة مع حكومات دول وشعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة القائمة مع جميع الدول، وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية راوندا، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين الصديقين.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ومعالي وزير خارجية جمهورية راوندا فينست بيروتا، تشجيع التعاون بين المملكة وراوندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين الصديقين.