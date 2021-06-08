شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 30 عاما .. سفارة المملكة تعود إلى الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية بالمملكة برئاسة المستشار الدبلوماسي عبدالسلام العنزي ، جمهورية الصومال وذلك لترتيبات إعادة فتح السفارة السعودية في الصومال وانهاء الاجراءات اللازمة لذلك ، وكان في إسقبال الوفد الدبلوماسي وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي عبدالحكيم حسن وكشفت مصادر إعلامية أن اللقاء بين الجانبين تناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تطوير التعاون والعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتم خلال اللقاء الترتيبات الأزمة لاعادة فتح السفارة في الصومال.

وأوضح مصدر خاص بوزارة الخارجية لـ "اليوم ": تكللت الجهود بنجاح وتمت المفاوضات بين البلدين عبر لقاءات عديدة من قبل السفير السعودي في كينيا ، حتى أثمرت الجهود والمساعي لاعادة فتح السفارة السعودية في الصومال بعد انقطاع دام 30 عام .