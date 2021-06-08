الأرض تكتسي الأبيض بعد بردية رجال ألمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

اكتست الأرض الأبيض اليوم بعد بردية رجال ألمع، فيما لا تزال السحب تبشر بالخير.

بردية رجال ألمع

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة تساقط حبات البرد الكبيرة، في الوقت الذي نبّه فيه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظتي رجال ألمع ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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