محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات وصل إلى 132517 أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 . أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 4.92 ملايين إصابة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-08 أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 . 08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 06:59 PM إجمالي الوفيات وصل إلى 132517 إجمالي الوفيات وصل إلى 132517 أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 . ، أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 4.92 ملايين إصابة ،

المصدر : الخليج 365

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