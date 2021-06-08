، حكم نهائي للجنائية الدولية.. السجن مدى الحياة لـ"ملاديتش" مجرم صرب البوسنة ،

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حكمت غرفة الاستئناف التابعة لآلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي على مجرم الحرب الجنرال الصربي البوسني السابق راتكو ملاديتش اليوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة.
وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدما رفض القضاة الاستئناف الذي أودعه دفاع ملادتش (78 عاماً) ضد حكم بسجنه مدى الحياة صدر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة بين عامي 1992 و1995.
وتم توقيف "ملاديتش" عام 2011 بعد فرار دام 16 عاماً، وحُكِم عليه عام 2017 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالإشراف على مذبحة 8000 مسلم من رجال ومراهقين في جيب سريبرينيتشا عام 1995، وحصار سراييفو، عاصمة البوسنة، الذي استمر 43 شهراً، وأودى بحياة أكثر من 11000 شخص.
حكم نهائي للجنائية الدولية.. السجن مدى الحياة لـ"ملاديتش" مجرم صرب البوسنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-08
حكمت غرفة الاستئناف التابعة لآلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي على مجرم الحرب الجنرال الصربي البوسني السابق راتكو ملاديتش اليوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة.
وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدما رفض القضاة الاستئناف الذي أودعه دفاع ملادتش (78 عاماً) ضد حكم بسجنه مدى الحياة صدر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة بين عامي 1992 و1995.
وتم توقيف "ملاديتش" عام 2011 بعد فرار دام 16 عاماً، وحُكِم عليه عام 2017 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالإشراف على مذبحة 8000 مسلم من رجال ومراهقين في جيب سريبرينيتشا عام 1995، وحصار سراييفو، عاصمة البوسنة، الذي استمر 43 شهراً، وأودى بحياة أكثر من 11000 شخص.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
06:00 PM
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المسلمين
حكمت غرفة الاستئناف التابعة لآلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي على مجرم الحرب الجنرال الصربي البوسني السابق راتكو ملاديتش اليوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة.
وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدما رفض القضاة الاستئناف الذي أودعه دفاع ملادتش (78 عاماً) ضد حكم بسجنه مدى الحياة صدر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة بين عامي 1992 و1995.
وتم توقيف "ملاديتش" عام 2011 بعد فرار دام 16 عاماً، وحُكِم عليه عام 2017 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالإشراف على مذبحة 8000 مسلم من رجال ومراهقين في جيب سريبرينيتشا عام 1995، وحصار سراييفو، عاصمة البوسنة، الذي استمر 43 شهراً، وأودى بحياة أكثر من 11000 شخص.
، حكم نهائي للجنائية الدولية.. السجن مدى الحياة لـ"ملاديتش" مجرم صرب البوسنة ،
المصدر : الخليج 365
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