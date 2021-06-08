محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1233240 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16589 حالة, فيما تم تسجيل 4770 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1151515 حالة. العراق يسجل 4119 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-08 سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1233240 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16589 حالة, فيما تم تسجيل 4770 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1151515 حالة. 08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 04:35 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1233240 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16589 حالة, فيما تم تسجيل 4770 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1151515 حالة. ، العراق يسجل 4119 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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