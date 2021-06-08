منازل الثريا في مربعانية القيظ ماذا تعني؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق دلالات رؤية الثريا بالتزامن مع مربعانية القيظ التي بدأت مؤخرًا.

منازل الثريا

وقال في مقطع فيديو إن العرب قديمًا حددوا بداية الحر وشدته ونهايته برؤية الثريا أول نجوم مربعانية القيظ التي تصل مدتها إلى 40 يومًا تشتد فيها درجات الحرارة.

وتابع الزعاق إن رؤية الثريا شرقًا مع شروق الشمس دليل بداية شدة الحر أما مشاهدتها مع شروق الشمس فوق هامة الرأس فهو دليل على شدة الحر مشيرًا إلى أن رؤية الثريا غربًا مع شروق الشمس دليل على نهاية الحر.

الشقيقات السبع

يذكر أن الثريا أو الشقيقات السبع هي عنقود نجمي مفتوح يقع في كوكبة الثور، وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة.

يتكوّن العنقود من نجوم فتيّة زرقاء ساخنة، تكوّنت كلّها في نفس الوقت تقريباً من سحابة جزيئية قبل حوالي 100 مليون سنة. يُمكن رؤية العنقود بالعين المجرّدة، حيث يبلغ قدره الظاهري ككل حوالي 1.6 ومعظم الناس يستطيعون تمييز ستة من نجوم العنقود بالعين المجردة ولكن بالرغم من ذلك يستطيع البعض تمييز 8 نجوم أو حتى أكثر.

ويُعرف هذا العنقود منذ ما قبل التاريخ، حيث ذكره الفلكيون القدماء كثيرًا، وكان قدماء العرب يتبرّكون به ويُسحرون بوضوحه وروعته، في حين أن الإغريق تصوّروا نجومه كأنها سبع أخوات ونسجوا حولها بعض الأساطير، وينتشر العنقود على مساحة تبلغ درجتين على الأقل من السماء، وهذا ما يُعادل أربعة أضعاف القمر البدر، لكن كثافة النجوم فيه منخفضة مقارنة بالعناقيد الأخرى.

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