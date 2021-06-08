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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 19 مليار ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 19 مليار ريال

تداول أكثر من 500 مليون سهم عبر 670 ألف صفقة

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 15.54 نقطة ليقفل عند مستوى 10735.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليار ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 670 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك، وباعظيم، ونماء للكيماويات، وتهامة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الفخارية، والمصافي، ومتطورة، وجبسكو، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 5.34%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، والإنماء، وتبوك الزراعية، وباتك هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الأسماك، والجوف، وباعظيم، وتهامة، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 213.77 نقطة ليقفل عند مستوى 23938.91 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 255 ألف سهم تقاسمتها 829 صفقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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