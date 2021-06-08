الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجدًا أغلقت بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 122 يومًا 1520 مسجدًا.

جهود وزارة الشؤون الإسلامية

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بمنطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة نجران ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

التقيد بالإجراءات الاحترازية

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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