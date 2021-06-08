محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس جامعة تبوك،الدكتور عبد الله مفرح الذيابي، قرارًا بتعيين الدكتور عمر بن سالم عبيد باحطاب وكيلًا لعمادة التطوير والجودة للتطوير لمدة عامين، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. وأعرب "باحطاب" عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على ثقته. 08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 05:52 PM "باحطاب" وكيلًا لعمادة التطوير والجودة بجامعة تبوك "باحطاب" وكيلًا لعمادة التطوير والجودة بجامعة تبوك أصدر رئيس جامعة تبوك،الدكتور عبد الله مفرح الذيابي، قرارًا بتعيين الدكتور عمر بن سالم عبيد باحطاب وكيلًا لعمادة التطوير والجودة للتطوير لمدة عامين، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. وأعرب "باحطاب" عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على ثقته. الكلمات المفتاحية ، "باحطاب" وكيلًا لعمادة التطوير والجودة بجامعة تبوك ،

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