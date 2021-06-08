، بالفيديو مدير السياحة الإسبانية: حدودنا مفتوحة من اليوم وننتظر قدوم 90 ألف سعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في 2019 استقبلت 83 مليون سائح

كشف دانييل روسادو -مدير مكتب السياحة الإسبانية للشرق الأوسط لـ"الخليج 365" أن السعوديين يمكنهم من اليوم الثلاثاء القدوم إلى إسبانيا، وأن بلاده تستقبل المسافرين من خارج أوروبا الذين تم تطعيمهم.

وأشار روسادو إلى أن اهتمام الحكومة الإسبانية بالسائح السعودي يأتي عن طريق توفير رابط إلكتروني متوفر في موقع وزارة السياحة عبر الإنترنت تمكّن السائح من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالسياحة في كل أرجاء إسبانيا، والإجراءات الاحترازية المطلوبة بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الضغط على اسم المنطقة على الخريطة الرقمية. وتوفر هذه الأداة جميع المعلومات الصحية مثل التباعد الاجتماعي والعدد المحدود لمرتادي المقاهي والمطاعم وغيرها مطبقة في جميع أنحاء الدولة.

ويوضح روسادو أنه في 2019 وصل عدد السياح السعوديين في إسبانيا بلغ 90,000 سائح، وكان العدد في تزايد حتى عام 2020 خلال شهرَي يناير وفبراير كانت الأعداد في تزايد أيضًا مقارنة بالأعوام السابقة، ثم توقفت الأمور بعد انطلاق الجائحة. ويقول روسادو: إن بلاده تطمح إلى العودة إلى الأرقام الأخيرة قبل كورونا، وخلال عام 2022 نهدف إلى الوصول لأعداد أكثر فأكثر.

ولفت روسادو إلى افتتاح مكتب السياحة الإسبانية في الشرق الأوسط قبل 6 أعوام لتطوير العلاقة مع الدول، وخاصة مع وسائل الإعلام ووكلاء السفر في السعودية. وأنا أعتقد أن إسبانيا معروفة سياحيًّا لدى السائح السعودي، وهناك بعض القصور في التعريف ببعض الوجهات السياحية الجديدة؛ ولذلك نستهدف نشر الوعي حول الخيارات السياحية المتعددة التي تملكها إسبانيا.

وبيّن روسادو أن إسبانيا ستفتح حدودها في 7 يونيو، وسنباشر بإطلاق الحملات الترويجية وسنعمل على إحداث فاعليات في سوق السياحة السعودية ووكلاء السفر.

وكشف روسادو عن الجديد في المدن الإسبانية مثل افتتاح الفنادق الجديدة في إسبانيا، والتي تجذب سياح التجارب الفاخرة؛ ومنها فور سيزونز في مدريد، وأورينتال ريتز، وهناك أيضاً عدد من مراكز تسوق التجزئة للعلامات التجارية الفاخرة التي سيتم افتتاحها قريبًا؛ لأننا نعلم أن السائح الخليجي بشكل عام يبحث عن التجارب السياحية الفاخرة، ونطمح إلى زيادة الوعي حول الوجهات الأخرى في إسبانيا غير برشلونة ومدريد والأندلس؛ حيث إننا نعمل على الترويج للجزر مثل جزيرة إيبيزا التي تتمتع بتشكيلة متنوعة من التجارب المشوقة والفاخرة والمناطق في شمال إسبانيا بطبيعة خضراء مذهلة وشواطئ خيالية؛ مما يجعلها وجهة مثالية للعوائل السعودية.

وتعتبر إسبانيا واحدة من الوجهات الأكثر طلبًا في العالم، واحتلّت المركز الثاني عالميًّا في عدد السياح من الخارج 83.5 مليون زائر أجنبي في عام 2019، وفي عام 2020 انخفضت النسبة إلى 77%.