الصحة: 1261 إصابة بـ«كورونا» و17 وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1261

وحثت الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).