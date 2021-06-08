أخبار السعودية اليوم.. أسعار البنزين الخميس.. وحظر استيراد الدواجن من فرنسا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021م منها: «أرامكو» تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو الخميس، والعثور على مفقود بالرياض متوفيًا، وحظر استيراد الدواجن والبيض من فرنسا.

«أرامكو» تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو الخميس

تعلن شركة أرامكو السعودية، مساء يوم الخميس القادم العاشر من شهر يونيو، أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو، على أن يبدأ العمل بهذه الأسعار ابتداء من اليوم التالي فورًا.

العثور على مفقود بالرياض متوفيًا

عُثر اليوم الثلاثاء، على مفقود مركز الحفنة شمال شرق مدينة الرياض، متوفيا، بعد ساعات من البحث عنه بواسطة فرق البحث والإنقاذ والمتطوعين.

مصر لا تشترط وجود محرم مع مواطنات دول الخليج

نفت وزارة الداخلية المصرية، صدور قرار باشتراط وجود محرم للمصريات أو مواطنات دول الخليج العربي، الأقل من 40 عاما، للإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية.

حظر استيراد الدواجن والبيض من فرنسا

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق "Landes" و"Pyrenees-Atlantiques" و"Gers" في فرنسا بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور.

تمديد إقامة الوافدين بالخارج وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة

بدأت المديرية العامة للجوازات، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

نشوءات ممطرة خلال الأيام المقبلة

توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، نشوءات ممطرة على مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان، خلال اليوم والأيام المقبلة.

توقعات بتحقيق مليار دولار أرباح من التعليم الإلكتروني

انتعش سوق التعليم الإلكتروني في السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية، فيما توقع بحث أجرته شركة عالمية، استمرار توسعه ليحقق أرباحًا تزيد عن مليار دولار بحلول 2025.

كوريا الجنوبية تحقق مع سفيرها بالمملكة لإجباره موظفة على خلع حجابها

بدأت كوريا الجنوبية، الاثنين، تحقيقًا مع سفيرها بالسعودية بيونغ ووك جو، إثر إجباره موظفة سعودية سابقة على خلع الحجاب.

السعودية الأكثر تعافيا من كورونا في الخليج

أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد وفيات كورونا بدول الخليج العربي منذ بدء الجائحة وحت الآن بلغت أكثر من 15 ألف وفاة، مشيرا إلى أن السعودية وقطر والإمارات تصدرت حالات التعافي.

10 إنجازات لقطاع الإسكان خلال 4 سنوات

حقق قطاع الإسكان خلال السنوات الأربع الماضية العديد من الإنجازات الهامة محققاً جميع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي كان أبرزها رفع نسبة التملك السكني إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات.

شروط استيراد أجهزة الرسيفر

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد الرسيفر، مشيرة إلى أنه يتطلب موافقة هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

التأمين حق للموظف وأسرته خلال فترة التجربة

قال مجلس الضمان الصحي، إن التأمين حق للموظف وأسرته، مشيرًا إلى أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على الموظف وعائلته حتى خلال فترة التجربة وقبل تثبيته في العمل.

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