التسجيل والفئات الممنوعة والجلطات.. 20 سؤالًا عن لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها، مساء الاثنين، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15 مليون جرعة، ولا يزال العديد من المواطنين والمقيمين يطرحون استفساراتهم حول اللقاح وكيفية الحصول عليه.

وترصد «صحيفة عاجل» أبرز الأسئلة حول لقاح كورونا وإجاباتها من وزارة الصحة منذ بدء حملة التطعيم في 17 ديسمبر 2021 فيما يلي:

كيف يمكنني التسجيل لأخذ لقاح كورونا؟

حمل تطبيق صحتي وسجل دخول أو أنشأ حساب جديد، ثم اختر لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب ثم حدد المستفيد من اللقاح، ثم أدخل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب ثم أكمل الطلب بالضعط على التالي.

من هم الفئات الأشد احتياجا لأخذ لقاح كورونا؟

أوضحت وزارة الصحة أن الفئات التي يجب عليها تناول لقاح كورونا هم: كبار السن، وأصحاب بالسمنة المفرطة، والمصاب بمرضين من الأمراض التالية:

مرضى السكري، ومرضى الضغط المرتفع، وأصحاب الأمراض المناعية، ومرضى القلب، وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، ومرضى الكلى، ومرضى السرطان.

من هم الأشخاص الممنوعون من الحصول على لقاح كورونا؟

أكدت وزارة الصحة أن أصحاب الحساسية الشديدة ضد مكونات لقاح كورونا يجب ألا يحصلوا عليه، مضيفة أنه إذا كان لدى الشخص رد فعل تجاه اللقاح فغالبا يحدث هذا في غضون دقائق.

عمري 16 عاما، هل يمكنني أخذ لقاح كورونا؟

أوضحت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر أنه يتم قبول طلبات المتقدمين لمن يبلغ من العمر 18 عاما فأكثر بالتاريخ الميلادي في الفترة الحالية.

لدي حساسية تجاه بعض المضادات الحيوية هل يمكنني الحصول على لقاح كورونا؟

أوضح وكيل وزارة الصحة عبدالله بن مفرح العسيري عبر حسابه على «تويتر» أن الحساسية تجاه بعض المضادات لا تحول دون الحصول على لقاح كورونا المستجد.

ما هي الأعراض الجانبية للقاح كورونا؟

أوضحت وزارة الصحة أنّ الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا، تتمثل في (الشعور بالتعب- الصداع- ألم في موضع الحقن- آلام في العضلات - الشعور بالتوعك- ارتفاع درجة الحرارة- رعشة بالجسم).

أخذت اللقاح منذ أيام عدة وأعاني من أعراض الكحة والإرهاق والصداع ماذا أفعل؟

أكدت وزارة الصحة على تناول الباراسيتامول؛ لتخفيف حدة الصداع، وآلام العضلات، وارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالتعب.

ووضع كمادات باردة على مكان الحقن؛ لتخفيف الألم، والاحمرار، والتورم في مكان الحقن إن وجد، ومراقبة الأعراض الجانبية، وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

هل يمكن للزائرين الحصول على لقاح كورونا؟

أوضحت وزارة الصحة عبر حسابها على «تويتر» أن حاليا يمكن التسجيل للقاح لحاملي الهوية الوطنية وحاملي بطاقة الاقامة.

أتناول دواء للسيولة وأصيبت بجلطة، فهل يمكنني أخذ لقاح كورونا؟

قالت وزارة الصحة عبر حسابها على «تويتر» أن المرضى الذين على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذه لمدة ٣٠ دقيقة.

وكذلك التأكد من خلو موضع الحقن من النزف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.

هل لقاح كورونا يسيبب جلطات؟

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يوجد ارتباط بين لقاح كورونا وبين الجلطات وأثبتت ذلك كل الجهات العلمية.

هل يجب إجراء أي فحوصات قبل أخذ لقاح كورونا؟

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أنه بإمكان كل شخص أخذ اللقاح دون إجراء فحوصات طبية سابقة.

هل يمكن للمرأة الحامل أخذ لقاح كورونا بدون أضرار جانبية على الأم أو الجنين؟

أعلنت وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة.

وتشير الدراسات عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

هل يمكن لمرضى السرطان الحصول على لقاح كورونا؟

أوضح حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر –أنَّه «بشكل عام يمكن تلقي اللقاح لمرضى السرطان، إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيم، لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل، كما ينبغي بأخذ استشارة الطبيب المعالج لإعطاء التوصية المناسبة للحالة».

حصلت على لقاح كورونا فهل يمكنني تناول أدوية جرثومة المعدة؟

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود تعارض بين لقاح كورونا وأخذ أدوية جرثومة المعدة، لكن إذا استدعت الحاجة الطبية إلى ذلك مع الالتزام بالجرعات المحددة

هل يجب على الشخص عمل مسحة كورونا قبل التطعيم؟

أكدت وزارة الصحة عبر موقع «تويتر» أنه لا يستلزم إجراء مسحة لهدف تلقي اللقاح فقط.

أخذ شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا ثم أصيب بالفيروس ماذا يفعل؟

أوضحت وزارة الصحة أنه لا ضرر وقد أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي».

هل يمكن لمن أخذ لقاح كورونا مخالطة المصابين بالفيروس؟

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن من أخذ لقاح كورونا لا يمكنه مخالطة المصابين؛ فهذا الأمر خطير وقد يعرضه للمخاطر.

هل يمكن لمن أخذ لقاح كورونا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية؟

أوضح الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الشخص المحصن ملزم ببقية الإجراءات الاحترازية وبقية الضوابط التي فيها الأمان له وللآخرين.

متى تظهر الحالة محصن في تطبيق توكلنا بعد أخذ لقاح كورونا؟

أوضحت وزارة الصحة أن الحالة الصحية تصبح محصنًا بالجرعة الأولى في تطبيق توكلنا بعد 14يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

كما أن الحالة الصحية لمتلقي جرعتي لقاح كورونا تظهر «محصن»، في تطبيق توكلنا، خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

هل أصحاب وضع محصن ملزمين بالحجر الصحي؟

قالت وزارة الصحة إن المصنفين بـ«وضع محصَّن» في تطبيق توكلنا، ليسوا ملزمين بدخول الحجر الصحي طالما لم تظهر عليهم أعراض تنفسية.

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