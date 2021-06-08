3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مناطق في المملكة، الثلاثاء، قائمة الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب تقرير وزارة الصحة، الصادر اليوم، فإن منطقة مكة المكرمة سجلت 401 إصابة جديدة، من إجمالي 1261 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 304 حاللت، والمنطقة الشرقية 167 حالة، والمدينة المنورة وعسير 84 حالة لكل منها، بحسب بيان الصحة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن منطقة جازان سجلت 72 حالة، والقصيم 48 حالة، وتبوك 27 حالة، والباحة 26 حالة، ونجران 20 حالة، وحائل 13 حالة، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 5 حالات.

وكشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، و922 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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